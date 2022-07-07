Туроператоры рассказали, как можно сэкономить на круизе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

При путешествии на теплоходе туристы могут сэкономить на питании и экскурсиях. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

На стоимость путевки влияет наличие питания. Туристы могут взять тур с завтраком. При этом если гость не насытится, то он может оплатить дополнительную еду в ресторане судна.

Кроме того, обычно в стоимость бюджетной путевки не включены экскурсии. Их можно купить отдельно или пакетом на все время путешествия, либо же отказаться от экскурсий.

По словам представителя одного из туроператоров, минимизировав эти расходы, можно сэкономить до трети стоимости круиза.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Аэрофлот" возобновит рейсы на турецкие курорты Бодрум и Даламан с середины июля. Отмечается, что рейсы в Бодрум будут выполняться ежедневно, в Даламан – по понедельникам, четвергам и воскресеньям. На всех рейсах будут задействованы самолеты Airbus A320.

