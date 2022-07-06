Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Авиакомпания "Аэрофлот" возобновит рейсы на турецкие курорты Бодрум и Даламан с середины июля. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Аэрофлот" с 15 июля возобновляет рейсы в Бодрум, а с 17 июля – в Даламан", – указано в релизе.

Отмечается, что рейсы в Бодрум будут выполняться ежедневно, в Даламан – по понедельникам, четвергам и воскресеньям. На всех рейсах будут задействованы самолеты Airbus A320.

Ранее "Аэрофлот" увеличил скидку на детские билеты. В июле она составит 75% от взрослого тарифа вместо 25%. Купить билет по такой скидке можно до 31 июля, а совершить путешествие по нему – до конца осени.