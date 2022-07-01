"Аэрофлот" будет продавать детские билеты со скидкой в 75%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

"Аэрофлот" увеличил скидку на детские билеты. В июле она составит 75% от взрослого тарифа вместо 25%. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Купить билет по такой скидке можно до 31 июля, а совершить путешествие по нему – до конца осени. При этом предложение действует для детей от 2 до 12 лет, которые путешествуют со взрослыми, и для младенцев до 2 лет, для которых куплено отдельное место.

В акции участвуют прямые и транзитные рейсы "Аэрофлота" и компании "Россия" под кодом SU. Скидка распространяется на тарифы эконом-класса "Лайт", "Бюджет", "Оптимум" и "Максимум". Таксы и сборы оплачиваются в полном объеме.

Ранее российские авиакомпании S7 Airlines и AirBridgeCargo подали в Минтранс РФ заявки с просьбой разрешить им вернуть часть самолетов лизингодателям. Так, пассажирская S7 намерена вернуть два лайнера Boeing 737-8 MAX. У них отсутствует сертификация, а их эксплуатация запрещена в РФ с 2019 года после авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии.

