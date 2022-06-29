Минтранс предоставит 20 авиакомпаниям субсидии на возврат средств за отмененные перелеты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министерство транспорта РФ предоставит 20 авиакомпаниям субсидии на возврат пассажирам денежных средств за отмененные рейсы. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Суммарный объем субсидий уже составил 16,9 миллиарда рублей. В августе и октябре с перевозчиками будут заключены дополнительные соглашения о возврате средств. Это позволит авиакомпаниям вернуть деньги как минимум за 1 миллион билетов и при этом сохранить оборотные средства.

Уточняется, что в рамках соответствующей программы пассажиры смогут получить обратно средства за перелеты по России, которые были запланированы на период с 24 февраля по 1 июля, и за отмененные международные рейсы, планировавшиеся с 24 февраля по 31 октября.

Ранее Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов России до 6 июля. Закрытыми по-прежнему остаются воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

