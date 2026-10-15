Новак заявил о заинтересованности нескольких стран в российском дизеле

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В поставках дизельного топлива из России заинтересованы сразу несколько государств, а не одни лишь Соединенные Штаты. Об этом в кулуарах Российской энергетической недели сообщил вице-премьер Александр Новак, передает ТАСС.

"Российский дизель востребован во всем мире", – сказал он.

По словам Новака, нефтяные компании России готовы приступить к отгрузкам дизтоплива на мировые рынки в любой момент. Сейчас между сторонами идут переговоры по коммерческим условиям.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что российское дизельное топливо уже начало поступать на мировые рынки. По его словам, это будет иметь определенный позитивный эффект для стабилизации нефтяных рынков.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп также подчеркивал, что дизельное топливо, о котором идет речь, будет поступать на мировой рынок, а не в США. Глава Белого дома добавил, что данная сделка уже привела к снижению мировых цен.