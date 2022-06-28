Ограничения на полеты в аэропорты юга и центра РФ продлили до 6 июля

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Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов России до 6 июля. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Под ограничениями по-прежнему остаются воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Авиакомпаниям рекомендовали строить маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Росавиация приостановила работу ряда аэропортов России 24 февраля, после чего распоряжение неоднократно продляли. Последний раз это произошло 30 июня.

Из-за ограничения перелетов Владимир Путин поручил обеспечить железнодорожные перевозки к югу России. Президент России подчеркнул важность качественного транспортного сообщения в связи с туристическим сезоном.

