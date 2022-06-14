Частные самолеты бизнесменов из РФ летают над ЕС в обход санкций – СМИ

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Российские бизнесмены совершают полеты над территорией Европы на частных самолетах, несмотря на введенные санкции, сообщает издание Welt am Sonntag.

Уточняется, что порядка 30 российских воздушных суден были зафиксированы над Евросоюзом с момента введения санкций в феврале.

"Применение санкций против бизнес-джетов и вертолетов, зарегистрированных за пределами России и принадлежащих нероссийским компаниям, иногда затруднено из-за непрозрачных структур собственности", – сообщил официальный представитель ЕС.

Как отмечает издание, власти Великобритании в середине марта приостановили полет лайнера Cessna, якобы принадлежащему бизнесмену Евгению Швидлеру. При этом до конфискации в Лондоне частный самолет раз пролетал через Европу 8 раз.

2 марта самолет Bombardier, потенциальным владельцем которого является предприниматель Альберт Авдолян, вылетел из Ниццы в Стамбул. А зарегистрированное в Люксембурге воздушное судно, связанное с Виктором Вексельбергом, в апреле вылетело из Базеля в Нур-Султан.

Кроме того, над территорией Франции минимум 8 раз совершал полет вертолет бизнесмена Александра Занадворова.

28 февраля Евросоюз закрыл свою территорию для российских воздушных судов. Российским самолетам запрещается приземляться, взлетать и пролетать над территорией ЕС. Запрет вводится на все самолеты, которыми владеет Россия и которые зарегистрированы или контролируются РФ.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.