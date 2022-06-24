Греция продлила запрет на полеты российских самолетов

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Греция продлила запрет на полеты российских и белорусских самолетов в воздушном пространстве страны. Об этом сообщает РИА Новости.

"Управление гражданской авиации (CAA) сообщает пассажирам о продлении срока действия авиационных инструкций (NOTAM) с запретами и ограничениями полетов в связи с войной на Украине", – сообщила греческая сторона.

Также продлевается срок действия запрета на полеты греческой гражданской авиации в воздушном пространстве трех государств – Украины, Молдавии и Белоруссии.

Обновленные авиационные директивы будут действовать до 22 сентября 2022 года.

Использовать свое воздушное пространство всем российским самолетам Греция запретила 28 февраля после решения Евросоюза закрыть свое воздушное пространство для Российской Федерации.

Ранее стало известно, что Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов России до 30 июня. Закрытыми остаются Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

