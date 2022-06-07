В Кремле могут рассмотреть вопрос возобновлении рейсов из РФ на Шри-Ланку

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле могут рассмотреть вопрос о возобновлении рейсов из России на Шри-Ланку, если власти страны заверят российскую сторону, что ситуация с задержанием самолета "Аэрофлота" не повторится.

"Для того чтобы полеты продолжались, должны быть получены какие-то весомые заверения насчет неповторения ситуации, которая случилась совсем недавно и днями позже с самолетом "Аэрофлота". То есть если каким-то образом полностью исключить эти случаи и дать необходимые заверения, то тогда это будет повод для наших авиационных властей рассмотреть такую возможность", – цитирует его ТАСС.

3 июня вылет рейса "Аэрофлота" из Коломбо в Москву был отменен. Причиной стало требование ирландского лизингодателя. По данным портала Airfleets, задержанный A330 "Аэрофлота" в конце апреля получил российскую регистрацию, а прежде был зарегистрирован на Бермудских островах. Подобные изменения могли нарушить соглашение с лизингодателем.

Позднее Высокий коммерческий суд Коломбо удовлетворил жалобу лизинговой компании Celestial Aviation Trading Limited из Ирландии к российскому "Аэрофлоту" и запретил самолету авиакомпании покидать страну. В результате на Шри-Ланке застряли около 200 пассажиров "Аэрофлота". Они были размещены в местных гостиницах. 4 и 5 июня всех пассажиров доставили в Москву.

Министерство иностранных дел России заявило послу Шри-Ланки Джаните Абевикреме Лиянаге решительный протест в связи с задержанием самолета. Кроме того, "Аэрофлот" приостановил выполнение рейсов в Коломбо.

