Суд Коломбо запретил самолету "Аэрофлота" покидать Шри-Ланку

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Самолету российской компании "Аэрофлот" запретили до 16 июня покидать Шри-Ланку. Такое решение принял Высокий коммерческий суд Коломбо, сообщает News First.

"Судья Харша Сетунга вынес судебный запрет в отношении российской авиакомпании – ответчика после рассмотрения жалобы, поданной компанией Celestial Aviation Trading Limited в Ирландии, и этот судебный запрет будет действовать до 16 июня", – говорится в сообщении.

Истец утверждает, что подал жалобу в связи с наличием у него мирового соглашения с ответчиком.

О том, что российские туристы застряли на Шри-Ланке, стало известно накануне. Самолет должен был вылететь из аэропорта Коломбо 2 июня в 10:20. В СМИ появилась информация о том, что самолет был задержан из-за коммерческого спора с лизинговой компанией.

