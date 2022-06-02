Российские туристы застряли на Шри-Ланке

На Шри-Ланке застряли российские туристы. Они не могут улететь домой, рейс компании "Аэрофлот" был задержан. Самолет должен был вылететь из аэропорта Коломбо в 10:20.

Под данным представителей компании "Аэрофлот", рейс перенесли из-за технической неисправности борта. В СМИ же появилась информация о том, что самолет был задержан из-за коммерческого спора с лизинговой компанией.

Сейчас все туристы размещены в отеле. Как сообщают представители перевозчика, паники нет. По предварительным данным, рейс пока перенесен на сутки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.