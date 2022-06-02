Путин подтвердил планы продлить трассу М12 до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Трасса М12 Москва – Казань будет продлена до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания по вопросам дорожного строительства.

"Как мы и договаривались, на востоке дорога будет продлена до Екатеринбурга, Тюмени и Челябинска. Прошу сегодня доложить, как продвигается эта работа", – сказал президент.

Он отметил, что трасса М12 на сегодняшний день является крупнейшим в России проектом в сфере строительства дорог, который обеспечит выход на Казахстан в рамках транспортного коридора Европа – Западный Китай.

О том, что автодорогу Москва – Казань продлят до Екатеринбурга, глава государства сообщил еще в апреле прошлого года. Тогда он поручил выделить из ФНБ на ее строительство дополнительные средства, а также озвучил надежду на то, что проект будет завершен за три года.

Позже, в июле того же года, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о планах продлить трассу до Тюмени и Челябинска. Он предположил, что соответствующие работы могут быть завершены уже в сентябре 2024 года.

