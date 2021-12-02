Хуснуллин допустил продление трассы М-12 до Монголии

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Трассу М-12 Москва – Казань могут продлить до Новосибирска и далее к границе с Монголией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина.

В апреле текущего года Владимир Путин заявлял, что до 2024 года М-12 продлят до Екатеринбурга. Средства для этого выделят из Фонда национального благосостояния.

По словам Хуснуллина, строительство автотрассы в настоящее время идет по графику, несмотря на пандемию коронавируса.

На М-12 идут работы по переустройству 961 коммуникации. В них задействованы более 12 тысяч человек и 4,6 тысячи единиц техники.

