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Москва 24

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Транспорт

12:39

Хуснуллин допустил продление трассы М-12 до Монголии

транспорт строительство дороги

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Трассу М-12 Москва – Казань могут продлить до Новосибирска и далее к границе с Монголией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя правительства РФ Марата Хуснуллина.

В апреле текущего года Владимир Путин заявлял, что до 2024 года М-12 продлят до Екатеринбурга. Средства для этого выделят из Фонда национального благосостояния.

По словам Хуснуллина, строительство автотрассы в настоящее время идет по графику, несмотря на пандемию коронавируса.

На М-12 идут работы по переустройству 961 коммуникации. В них задействованы более 12 тысяч человек и 4,6 тысячи единиц техники.

Стало известно, когда закончится строительство трассы Москва – Казань

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