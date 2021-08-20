Участок трассы М-11 в обход Твери планируют достроить к 2027 году

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Строительство участка дороги в обход Твери на трассе М-11 "Нева" планируется завершить в 2027 году. Об этом говорится в докладе министерства транспорта РФ.

"Строительство скоростной автомобильной дороги М-11 "Нева" на участке между 149-м и 208-м километрами (обход города Твери) будет завершено в 2027 году", – отметили в ведомстве.

В Минтрансе предлагают закрепить данный срок в Транспортной стратегии РФ на период до 2030 года.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что начать строительство участка в обход Твери планируется до конца текущего года. Как объяснили в "Автодоре", проект предусматривает создание четырехполосной дороги длиной более 60 километров, где возможно введение скоростного режима 130 километров в час для легковых автомобилей.

Кроме того, в рамках обхода предусмотрено строительство 35 искусственных сооружений, в числе которых 26 путепроводов, 4 транспортные развязки и 9 мостов.

Также сообщалось, что М-11 до 2024 года станет первым в России беспилотным логистическим коридором. Сами беспилотники заезжать в города не будут. Для них на подъездах к Москве и Санкт-Петербургу на трассе организуют специальные хабы.

