В Москве за год отремонтируют 23 миллиона квадратных метров дорог

11:54
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве в 2021 году планируется отремонтировать 23 миллиона квадратных метров дорог, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, всего в программу этого года включили около 1,2 тысячи улиц и проездов. Работа ведется не только на вылетных магистралях и скоростных трассах, таких как Ленинградский проспект, Тверская, МКАД или Садовое кольцо, но и на дорогах 1–3-й категорий.
"Работы ведутся буквально по всем направлениям, в этом году отремонтируем порядка 23 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий", – сказал Бирюков.
Он добавил, что 16 миллионов квадратных метров дорожного полотна в столице уже отремонтировали. В частности, завершился ремонт на 1-й Тверской-Ямской улице, МКАД и Варшавском шоссе.
Бирюков подчеркнул, что работа продолжается и до октября программу реализуют в полном объеме.
В конце мая специалисты приступили к монтажу пролетных строений на эстакаде, которую возводят в рамках строительства развязки на пересечении Юго-Восточной хорды и дублера Люблинской улицы. Длина сооружения составляет 1 282 метра, ширина – 22–30 метров. Будущая развязка находится около действующей Люблинско-Дмитровской линии метро и строящегося участка Большой кольцевой линии метро (БКЛ). Также она пересекает ж/д пути.
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