На участке дублера Люблинской улицы начался монтаж пролетных строений

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Специалисты приступили к монтажу пролетных строений на эстакаде, которую возводят в рамках строительства развязки на пересечении Юго-Восточной хорды и дублера Люблинской улицы. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

"Длина сооружения составляет 1 282 метра, ширина – 22–30 метров. На эстакаде предусмотрено шесть полос движения – по три в каждом направлении", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, работы ведут около 300 строителей. При этом работы осуществляются недалеко от жилых домов, а это осложняет процесс.

"В жилых домах, расположенных вблизи строящегося транспортного объекта, осуществляется замена окон на шумозащитные. Также близость жилой застройки накладывает ограничения на ведение шумных работ в ночное время", – сказал он.

Будущая развязка находится около действующей Люблинско-Дмитровской линии метро и строящегося участка БКЛ. Также она пересекает ж/д пути.

Вице-мэр уточнил, что специалистам городской группы компаний "Моспроект-3" удалось организовать процесс строительства без изменения расписания поездов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что строительство хордовых магистралей завершится в Москве к 2023 году. По словам мэра, Северо-Западная, Северо-Восточная, Юго-Восточная хорды и Южная рокада позволят разгрузить центральные улицы столицы и улучшить ситуацию на дорогах. Также новые магистрали должны снизить загруженность Третьего транспортного кольца и Московской кольцевой автодороги. Все они будут иметь выходы на МКАД и съезды друг на друга в местах пересечения.