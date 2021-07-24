Начать строительство обхода Твери на трассе М11 "Нева" планируется до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Заместитель председатель правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что начало строительства обхода Твери на трассе М11 "Нева" запланировано на этот год. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

"Много спрашивают про обход Твери на М11. Решение принято, строить начнем уже в 2021 году", – сказал Хуснуллин.

В пресс-службе "Автодора" ранее поясняли, что проект предусматривает строительство четырехполосного участка длиной более 60 километров технической категории, где возможно введение скоростного режима в 130 км/ч для легковых автомобилей. Кроме того, в рамках обхода предусмотрено строительство 35 искусственных сооружений (26 путепроводов, 4 транспортных развязки и 9 мостов).

Ранее стало известно, что трасса М-11 "Нева" до 2024 года станет первым в России беспилотным логистическим коридором. Сами беспилотники заезжать в города не будут. Для них на подъездах к Москве и Санкт-Петербургу на М-11 организуют специальные хабы.

