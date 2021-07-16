В Москве открыли новую развязку на пересечении с Северо-Восточной хордой

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

16 июля в Москве открыли движение по транспортной развязке на пересечении Северо-Восточной хорды с 5-м проездом Подбельского. Об этом сообщает РИА Недвижимость.

"Сегодня мы открываем очередную развязку, которая обеспечит межрайонную связь и даст новые маршруты для 200 тысяч жителей", – отметил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

В рамках проекта построили 1,4 километра дорог, эстакаду, две подпорные стены. Также были реконструированы все участки прилегающей улично-дорожной сети.

Загрутдинов отметил, что развязка обеспечит транспортную связь между СВХ и районами Богородским и Метрогородок, Гольяново и Преображенское. Ранее местным жителям приходилось тратить около 20 минут на дорогу до Северо-Восточной хорды. Теперь время в пути должно сократиться до 3–5 минут.

Общая протяженность хорды составит 35 километров, она пройдет от дороги Москва – Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль Московского центрального кольца до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки – Люберцы.

Трасса должна соединить крупные магистрали северо-восточной части города – Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе. Таким образом удастся уменьшить транспортную нагрузку на центральную часть города, Третье транспортное кольцо и МКАД.​

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что хордовые магистрали столицы готовы на 57%. Уже построено 190 километров дорог.

