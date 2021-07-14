Мост через Москву-реку планируют построить в районе Берегового проезда

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В столице в районе Берегового проезда планируется построить мост через Москву-реку, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, протяженность моста может составить 390 метров. Предполагается, что там будет две-три полосы движения в обе стороны.

"Сейчас проводятся торгово-закупочные процедуры по определению подрядной организации для выполнения проектно-изыскательских работ", – приводятся слова Бочкарева на портале мэра и правительства Москвы.

Он отметил, что также предстоит сделать проект реконструкции инженерных коммуникаций, которые примыкают к участкам улично-дорожной сети, от Новозаводской до 3-й Магистральной улицы.

ГКУ "Управление дорожно-мостового строительства" объявило открытый электронный конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ.

Как рассказал руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов, победителю конкурса нужно будет предусмотреть возведение эстакады общей протяженностью 280 метров между мостом и Проектируемым проездом № 2017. Также проектом предусматривается строительство съезда с моста в Береговой проезд. Аналогичный съезд нужно будет построить и в обратном направлении.

Ранее стало известно, что девять новых мостов планируется построить в столице до конца 2024 года. Уже в этом году завершится сооружение моста через реку Сходню в рамках реконструкции Волоколамского шоссе, а четыре других возведут в составе участка Северо-Восточной хорды от Ярославского шоссе до Дмитровского шоссе.

Также мост проложат через затон Новинки на территории АМО "ЗИЛ" и через Яузу в рамках реконструкции улицы Краснобогатырской.

