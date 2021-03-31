Около 200 пешеходных переходов построят в Москве до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Еще 200 пешеходных переходов появится в столице до конца года, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ведомстве подчеркнули, что безопасные дороги начинаются с пешеходных переходов. Их обустройством занимается ЦОДД, учитывая такие факторы, как интенсивность движения автомобилей, пешеходов, ширину проезжей части, видимость и пожелания москвичей.

"В прошлом году в городе появилось 300 новых переходов, в планах на этот – еще 200", – говорится в сообщении.

Жителей столицы также призвали делиться информацией о местах в городе, где нужны пешеходные переходы.

С начала 2021 года в столице ввели в эксплуатацию 11,1 километра дорог. Также за два месяца в городе открыли восемь искусственных сооружений и один пешеходный переход. До конца года в рамках адресной инвестиционной программы запланировано строительство 57,7 километра дорог, 16 искусственных сооружений и 14 пешеходных переходов.

Наиболее значимыми объектами среди них считаются мост через реку Сходню в рамках реконструкции Волоколамского шоссе на участке от МКАД до реки Сходни, а также участок Юго-Восточной хорды от Рязанского проспекта до ТТК.