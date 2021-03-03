Более 11 км дорог ввели в эксплуатацию в Москве с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
С начала 2021 года в столице ввели в эксплуатацию 11,1 километра дорог, сообщил журналистам глава департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Также за два месяца в городе открыли восемь искусственных сооружений и один пешеходный переход. По словам главы ведомства, до конца года в рамках адресной инвестиционной программы запланировано строительство 57,7 километра дорог, 16 искусственных сооружений и 14 пешеходных переходов.
Наиболее значимыми объектами среди них Загрутдинов назвал мост через реку Сходню в рамках реконструкции Волоколамского шоссе на участке от МКАД до реки Сходни, а также участок Юго-Восточной хорды от Рязанского проспекта до ТТК.
Ранее сообщалось, что съезд с Киевского шоссе в ТиНАО построят в 2022 году. Объект будет представлять собой правоповоротный съезд с путепроводом тоннельного типа.
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