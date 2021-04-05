Пешеходный мост через русло Москвы-реки построят в Нагатинском Затоне

11:15
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Пешеходный мост через старое русло Москвы-реки появится в Нагатинском затоне. Проект сооружения одобрен на заседании градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) Москвы.
Предполагается, что мост соединит жилые кварталы в районе улицы Речников и Судостроительной со станцией метро "Нагатинский Затон", которая еще строится.
Протяженность моста составит порядка 430 метров, ширина – 12,75 метра, рассказала председатель Москомстройинвеста и ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова. Кроме того, на объекте планируется обустроить велосипедную и пешеходную дорожки.
Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, проект реализуют за счет городского бюджета. Всего в столице до 2023 года запланировано строительство 271,9 километра дорог, 89 искусственных сооружений, 56 пешеходных переходов, а также 12 новых мостов.
Ранее сообщалось, что еще 200 пешеходных переходов появится в столице до конца года. Жителей столицы также призвали делиться информацией о местах в городе, где нужны пешеходные переходы.
Мост через Сходню в Южном Тушине отремонтируют до конца лета
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