Пешеходный мост через русло Москвы-реки построят в Нагатинском Затоне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пешеходный мост через старое русло Москвы-реки появится в Нагатинском затоне. Проект сооружения одобрен на заседании градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) Москвы.

Предполагается, что мост соединит жилые кварталы в районе улицы Речников и Судостроительной со станцией метро "Нагатинский Затон", которая еще строится.

Протяженность моста составит порядка 430 метров, ширина – 12,75 метра, рассказала председатель Москомстройинвеста и ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова. Кроме того, на объекте планируется обустроить велосипедную и пешеходную дорожки.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, проект реализуют за счет городского бюджета. Всего в столице до 2023 года запланировано строительство 271,9 километра дорог, 89 искусственных сооружений, 56 пешеходных переходов, а также 12 новых мостов.

Ранее сообщалось, что еще 200 пешеходных переходов появится в столице до конца года. Жителей столицы также призвали делиться информацией о местах в городе, где нужны пешеходные переходы.

