Бочкарев: строительная готовность столичной системы хордовых магистралей составляет 57%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Московские хордовые магистрали готовы на 57%. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Стройкомплекса.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что создание системы хордовых магистралей, включающей Северо-Западную, Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды, а также Южную рокаду, является приоритетом дорожного строительства столицы.
"Сегодня в рамках проекта построено 190 километров дорог, что составляет 57% от их общей протяженности", – сказал заммэра.
Он отметил, что уже удалось запустить порядка сотни различных транспортных сооружений – тоннелей, мостов и эстакад, а также 54 пешеходных перехода. Также стартовало движение по шести участкам Северо-Восточной хорды с общей протяженностью дорог 75 километров и по трем отрезкам Южной рокады суммарной протяженностью свыше 31,5 километра. Что касается Северо-Западной хорды, то она открыта на всей протяженности, которая составляет 83 километра.
Бочкарев уточнил, что строительство хордовых магистралей в столице планируется завершить в 2023 году.
Ранее заммэра оценил готовность участка ЮВХ от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы. Она составила 35%.
"Москва сегодня": завершить строительство хордовых магистралей планируют в 2023 году
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