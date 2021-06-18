Бочкарев: строительная готовность столичной системы хордовых магистралей составляет 57%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Московские хордовые магистрали готовы на 57%. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Стройкомплекса.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что создание системы хордовых магистралей, включающей Северо-Западную, Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды, а также Южную рокаду, является приоритетом дорожного строительства столицы.

"Сегодня в рамках проекта построено 190 километров дорог, что составляет 57% от их общей протяженности", – сказал заммэра.

Он отметил, что уже удалось запустить порядка сотни различных транспортных сооружений – тоннелей, мостов и эстакад, а также 54 пешеходных перехода. Также стартовало движение по шести участкам Северо-Восточной хорды с общей протяженностью дорог 75 километров и по трем отрезкам Южной рокады суммарной протяженностью свыше 31,5 километра. Что касается Северо-Западной хорды, то она открыта на всей протяженности, которая составляет 83 километра.

Бочкарев уточнил, что строительство хордовых магистралей в столице планируется завершить в 2023 году.

Ранее заммэра оценил готовность участка ЮВХ от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы. Она составила 35%.

