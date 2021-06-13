Бочкарев оценил готовность участка ЮВХ от Курьяновсого бульвара до Кантемировской улицы

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Строительство участка Юго-Восточной хорды (ЮВХ) от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировская завершено на 35%. Об этом заявил заммэра столицы Андрей Бочкарев, передает Агентство "Москва".

"Участок ЮВХ от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировская – один из наиболее сложных, он включает строительство транспортной развязки на пересечении с Каширским шоссе и Южной рокадой, нового моста через Москву-реку и семи эстакад общей протяженностью 4,4 километра, включая две эстакады основного хода и пять эстакад-съездов на Каширское шоссе и Курьяновскую набережную", – напомнил специалист.

В рамках проекта, добавил Бочкарев, предусмотрена реконструкция Каспийской улицы. Речь идет об участке от Каширского шоссе до улицы Медиков. Также будут обновлены проектируемые проезды №4386 и №4293. Каждый из них оборудуют двумя полосами движения в каждом направлении.

Заммэра Москвы по вопросам строительства подчеркнул, что в рамках работ над участком Юго-Восточной хорды будет построено или реконструировано 12,4 километра дорог. Прилегающую территорию также планируется благоустроить.

Руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов ранее оценил, как проходит строительство Северо-Восточной хорды на участке от Открытого шоссе до Ярославского шоссе. В частности, здесь установили вспомогательное сооружение в проектное положение.