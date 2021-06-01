Мост-бумеранг с велодорожкой построят в Нагатинском Затоне

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Нагатинском Затоне появится мост-бумеранг с велодорожкой. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента транспорта.

Он пройдет через старое русло Москвы-реки, а также соединит кварталы в районе улиц Речников и Судостроительной со станцией метрополитена "Нагатинский Затон" Большой кольцевой линии (БКЛ).

Кроме того, мост свяжет набережные прогулочным маршрутом.



Ранее стало известно, что девять новых мостов планируется построить в столице до конца 2024 года. Уже в этом году завершится сооружение моста через реку Сходню в рамках реконструкции Волоколамского шоссе, а четыре других возведут в составе участка Северо-Восточной хорды от Ярославского шоссе до Дмитровского шоссе.

Также мост проложат через затон Новинки на территории АМО "ЗИЛ" и через Яузу в рамках реконструкции улицы Краснобогатырской.