Собянин рассказал о строительстве современных транспортных развязок Москвы

14:50
Фото: vk.com/mossobyanin
Сергей Собянин рассказал о появлении на МКАД в Москве современных дорожных развязок. Об этом мэр написал на персональной странице в социальной сети "ВКонтакте".
"На МКАД уже построены и реконструированы 18 развязок. Остались четыре, в том числе на пересечении с Алтуфьевским шоссе", – заявил Собянин.
Градоначальник напомнил, что на старых развязках клеверного типа транспортные потоки пересекаются и, как следствие, могут образовываться множественные заторы.
Проблема решается за счет направленных съездов в виде эстакад и тоннелей. Собянин добавил, что при таком формате организации движения транспортные потоки не пересекаются, а пропускная способность развязки вырастает на треть.
Ранее в пресс-службе комплекса градостроительной политики Москвы рассказали, когда будет открыто движение по трассе Мамыри – Пенино – Шарапово. Первый участок, соединяющий Николо-Хованскую улицу с трассой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, станет доступен летом 2021 года.
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