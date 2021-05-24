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Город

12:44

В столице построят 12 мостов через Москву-реку

город строительство

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В столице идет строительство пяти новых мостов через Москву-реку, еще семь находятся на стадии проектирования. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, сообщает "Вечерняя Москва".

"В ближайшие три года планируем ввести 270 километров дорог. На них построят 56 крупных пешеходных переходов, а также около 90 транспортных сооружений: путепроводов, эстакад и тоннелей. Построим и 12 мостов через Москву-реку", – пояснил он.

Бочкарев также добавил, что в этот период продолжится строительство развязок на МКАД. Остались работы на пересечении кольцевой автодороги с улицами Липецкой, Верхние Поля и Капотней, Алтуфьевским и Осташковским шоссе. Предполагается, что работы над последними двумя закончат в 2023 и 2024 году соответственно. Кроме того, продолжится создание системы хордовых магистралей и рокады.

За последние 10 лет в Москве построили тысячи километров дорог, около 300 мостов, тоннелей и эстакад, а также 254 пешеходных перехода.

Ранее стало известно, что в Басманном районе столицы появится мост через Яузу. Его построят между Госпитальным и Рубцовским мостами. Он позволит поддержать уже существующие городские пешеходные маршруты.

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