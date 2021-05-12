Пешеходный мост через Яузу построят в Басманном районе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Новый пешеходный мост через реку Яузу построят в Басманном районе. Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Мост протяженностью 320 метров будет построен между Госпитальным и Рубцовским мостами.

Как отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, объект позволит поддержать уже существующие городские пешеходные маршруты.

Ранее стало известно, что девять новых мостов планируется построить в столице до конца 2024 года. Уже в этом году завершится сооружение моста через реку Сходня в рамках реконструкции Волоколамского шоссе, а четыре других возведут в составе участка Северо-Восточной хорды от Ярославского шоссе до Дмитровского шоссе.

Также мост проложат через затон Новинки на территории АМО "ЗИЛ" и через Яузу в рамках реконструкции улицы Краснобогатырской.