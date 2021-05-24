Бочкарев оценил степень готовности Северо-Восточной хорды

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что строительство Северо-Восточной хорды завершено на 80%. Об этом сообщается на портале столичного Стройкомплекса.
"Готовность Северо-Восточной хорды сейчас оценивается на уровне 80%: движение открыто по шести участкам, отрезки между Открытым и Ярославским шоссе и от Ярославки до Дмитровки – в стадии активного строительства", – уточнил специалист.
По словам Бочкарева, окончание работ на первом звене автодороги планируется летом 2022 года. Кроме того, весной в тот же год намечено завершить развязку на пересечении с проспектом Мира.
Также заммэра Москвы рассказал о ходе строительства Юго-Восточной хорды. Специалист подтвердил, что работы активно ведутся. В совокупности новые хорды и рокада позволят загрузить как ТТК, так и МКАД, а также дороги районного значения.
Ранее сообщалось, что в составе развязки на пересечении Юго-Восточной хорды и Волгоградского проспекта строятся 5 эстакад. По словам Андрея Бочкарева, на стройплощадке минимизировано влияние работ на автомобильное движение.
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