В городах РФ будут использовать интеллектуальную систему для уменьшения заторов

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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что в комплекс мер по развитию транспортной инфраструктуры войдет внедрение интеллектуальных транспортных систем, предназначенных для сокращения заторов в российских городах. Об этом он рассказал в ходе заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию.

"Необходимо переработать транспортные схемы городов с использованием современных технологий. Большое внимание будет уделено развитию интеллектуальных транспортных систем для уменьшения трафика. Мы будем совершенствовать управление потоками", – отметил он.

Отмечается, что данные работы будут проводиться в рамках программы "Мобильный город".

Ранее Марат Хуснуллин назвал сложности при строительстве трассы М12 Москва – Казань.