Владимир Путин открыл для движения заключительный участок ЦКАД

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Владимир Путин открыл для движения заключительный участок Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) от Калужского до Симферопольского шоссе. Президент проехал по нему за рулем "Ауруса".

Протяженность открытого отрезка дороги составляет 25 километров. Общая протяженность ЦКАД – 336,5 километра. Трасса пересекает 13 федеральных автодорог.

В церемонии открытия приняли участие зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко.

"Если бы с самого начала, сразу осваивали прилегающую к дороге территорию, было бы более эффективно", – отметил Путин, выслушав доклады чиновников.

В свою очередь, Собянин подчеркнул, что ЦКАД является одним из ключевых проектов.

"Она имеет значительную роль в улучшении движения в мегаполисе. МКАД, по сути дела, стал внутренней дорогой и уже не справляется ни с какими транзитными потоками, зимой движение просто останавливается и наступает коллапс. <…> Четверть всех грузовиков удалось перевести на ЦКАД, что для Москвы означает улучшение движения на ключевых вылетных магистралях на 6–10%", – отметил мэр.

Стоимость проезда по ЦКАД-1 для легковушек составляет около 3 рублей за километр, для грузовых автомобилей – примерно 9 рублей, добавил председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко.

"Достоинство Центральной кольцевой дороги в том, что мы ушли от привычного понимания шлагбаумов. Это, опять же, экология, это, опять же, время, которое мы тратим", – заявил он.

Строительство ЦКАД было разделено на несколько участков, которые вводились поэтапно. 11 ноября 2020 года было открыто движение на участке ЦКАД от М11 "Нева" до М7 "Волга" – 105,9 километра. 28 декабря 2020 года было открыто движение на четырех участках ЦКАД общей протяженностью 204,9 километра, в том числе участок от М7 "Волга" до М4 "Дон", участок от М11 "Нева" до пересечения с А-107 в районе деревни Лисинцево, участок от М10 "Россия" до М11 "Нева" и участок от М-4 "Дон" до пересечения с А-107 в районе М2 "Крым". 8 июля 2021 года было открыто движение на последнем участке ЦКАД – от Калужского до Симферопольского шоссе.

ЦКАД проходит по территории ТиНАО и Подмосковья параллельно А-107 и А-108. Новая дорога проложена в обход крупных населенных пунктов Московского региона и соединяет основные вылетные магистрали – Каширское, Симферопольское, Калужское, Киевское, Минское, Волоколамское, Ленинградское, Дмитровское, Ярославское, Горьковское и Рязанское шоссе.

Помимо собственно дорожного полотна, на Центральной кольцевой автодороге возведено 55 мостов, 144 путепровода, 7 экодуков и 19 пешеходных переходов. На протяжении трассы размещены камеры фотовидеофиксации.

Особенность ЦКАД – система взимания платы "Свободный поток". Благодаря этому не требуется останавливаться у рамок оплаты. При этом максимально разрешенная скорость на новой магистрали составляет 110 километров в час.

С 1 июля в Москве вступили в силу новые правила проезда грузовиков весом больше 3,5 тонны. При транзитном проезде через столицу им рекомендуется использовать альтернативные объездные пути – ЦКАД, а также "бетонки" А-107 и А-108.

