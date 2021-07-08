Бочкарев: открытие московского участка ЦКАД улучшит инвестиционную привлекательность ТиНАО

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Инвестиционная привлекательность ТиНАО повысится благодаря запуску московского участка Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) протяженностью более 20 километров, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

По словам Андрея Бочкарева, в зоне притяжения трассы появятся новые точки роста. Планы по развитию прилегающей к ЦКАД территории масштабные: там могут построить порядка 4–5 миллионов квадратных метров недвижимости. 80% этих площадей составят объекты, создающие рабочие места, – технопарки, логистические центры, офисные и бизнес-площадки.

Бочкарев отметил, что такой объем площадей коммерческого назначения позволит создать не менее 100 тысяч новых рабочих мест. Он добавил, что инвесторы уже проявляют интерес к этой территории.

Уточняется, что один из участков рядом с ЦКАД площадью порядка 40 гектаров приобретен для строительства логистического центра на 300 тысяч квадратных метров.

Ранее в пресс-службе государственной компании "Автодор" сообщили, что движение автомобилей по всей ЦКАД планируется запустить в середине лета.

По словам Сергея Собянина, запуск ЦКАД позволит разгрузить МКАД и другие магистрали столицы. Глава города подчеркнул, что это является большим подспорьем для Москвы и Подмосковья.

