Запуск движения по всему ЦКАД запланирован на третий квартал 2021 года

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Запуск движения по всему контуру ЦКАД запланирован на третий квартал 2021 года. Об этом сообщили в "Автодор".

По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, летом намерены закончить строительство последнего 25-километрового участка.

В конце декабря прошлого года для водителей стали доступны участки ЦКАД общей протяженностью около 170 километров. Проезд по ним был бесплатным до 11 января включительно.

Также Сергей Собянин заявлял, что ЦКАД могут окончательно достроить уже в 2021 году. По словам мэра, это позволит разгрузить МКАД и другие магистрали столицы. Глава города подчеркнул, что это является большим подспорьем для Москвы и Подмосковья.