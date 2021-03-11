Около 100 тысяч рабочих мест планируют создать около столичного участка ЦКАД

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Около 100 тысяч рабочих мест планируют создать возле столичного участка Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Московский участок ЦКАД немногим более 20 километров, однако планы по развитию прилегающей к нему территории довольно масштабные... Это, прежде всего, технопарки, логистические центры, офисные и бизнес-площадки. В общем такой объем коммерческой недвижимости в этой локации может создать не менее 100 тысяч рабочих мест", – рассказал руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
В конце декабря прошлого года для водителей стали доступны участки ЦКАД общей протяженностью около 170 километров. Проезд по ним был бесплатным до 11 января включительно.
Сергей Собянин заявлял, что ЦКАД могут окончательно достроить уже в 2021 году. По словам мэра, это позволит разгрузить МКАД и другие магистрали столицы. Глава города подчеркнул, что это является большим подспорьем для Москвы и Подмосковья.
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