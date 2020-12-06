Строительство ЦКАД планируют завершить в 2021 году

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Сергей Собянин выразил надежду на то, что кольцо ЦКАДа замкнется уже в 2021 году. Об этом мэр заявил в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Собянина, это позволит разгрузить МКАД и другие магистрали столицы. Глава города подчеркнул, что это является большим подспорьем для Москвы и области.

"Потому что большое количество транзитного трафика уйдет на ЦКАД с МКАДа", – пояснил Собянин.

Ранее Собянин открыл дополнительный выезд из города Московский на Киевское шоссе.