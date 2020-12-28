Автомобильное движение запущено по новым 170 км ЦКАД

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В столичном регионе открыли движение по участкам Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) общей протяженностью около 170 километров.

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин во время церемонии открытия отметил, что ЦКАД является значимым объектом не только для столичного региона, но и для всей страны.

"Сегодня по основному ходу мы запускаем важные участки, таким образом, 310 километров мы в этом году запустили и еще 25 километров мы откроем в 2021 году", – приводит слова Хуснуллина Агентство "Москва".

Председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко рассказал, что проезд по открытым 170 километрам ЦКАД будет бесплатным до 11 января.

"До 11 января проезд по участкам, которые мы открыли, будет бесплатным, это новогодний подарок", – подчеркнул он.

В составе ЦКАД уже функционируют участки ЦКАД-3 (105,9 км), а также частично доступен для проезда ЦКАД-5 (32 км).

Ранее Сергей Собянин заявил, что ЦКАД могут окончательно достроить уже в 2021 году. По словам мэра, это позволит разгрузить МКАД и другие магистрали столицы. Глава города подчеркнул, что это является большим подспорьем для Москвы и Подмосковья.

В ноябре был открыт самый большой участок ЦКАД. Его протяженность составляет больше 105 километров. Дорога четырехполосная, расчетная скорость движения на новом участке составляет 110 километров в час.

