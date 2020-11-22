Собянин сообщил, что в строительстве дорожной сети Москва работает на опережение

09:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Колобаев
Столица работает на опережение в области строительства дорожной сети с учетом прибывшего в город населения. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщил мэр города Сергей Собянин.
"Если бы не работа на опережение, то мы бы встали в глухую пробку. Объем дорожной сети у нас возрос на 17% по площади, в то время как в город прибыло меньше 10% населения. За это время построено около 1 тысячи километров дорог", – рассказал градоначальник.
Собянин также отметил помощь правительства России в развитии дорожной сети.
"Это большое количество реконструкций, строительство ЦКАДа, вылетных магистралей. Все это вместе формирует другую дорожную сеть", – пояснил он.
Ранее инженер-проектировщик, заведующий кафедрой "Изыскание и проектирование дорог" Московского автомобильно-дорожного института, профессор Павел Поспелов заявил, что строительство новых магистралей позволит столице существенно снизить транспортную нагрузку на центр города.
Собянин рассказал о подготовке столичных дорог к зиме
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: