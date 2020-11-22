Собянин сообщил, что в строительстве дорожной сети Москва работает на опережение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Колобаев

Столица работает на опережение в области строительства дорожной сети с учетом прибывшего в город населения. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Если бы не работа на опережение, то мы бы встали в глухую пробку. Объем дорожной сети у нас возрос на 17% по площади, в то время как в город прибыло меньше 10% населения. За это время построено около 1 тысячи километров дорог", – рассказал градоначальник.

Собянин также отметил помощь правительства России в развитии дорожной сети.

"Это большое количество реконструкций, строительство ЦКАДа, вылетных магистралей. Все это вместе формирует другую дорожную сеть", – пояснил он.

Ранее инженер-проектировщик, заведующий кафедрой "Изыскание и проектирование дорог" Московского автомобильно-дорожного института, профессор Павел Поспелов заявил, что строительство новых магистралей позволит столице существенно снизить транспортную нагрузку на центр города.