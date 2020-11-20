Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Дептранс запустил опрос о маршрутной сети автобусов, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
"Мы запустили самый массовый опрос о маршрутной сети автобусов. Наша цель – собрать мнения самых разных групп жителей, чтобы понять, как сделать наземный транспорт удобным для максимального числа москвичей", – подчеркнули в ведомстве.
Форма с вопросами размещена на транспортном портале Москвы. Они направлены на выявление частоты пользования личным автомобилем, автобусами и метро. Кроме того, пользователей попросили оценить ключевые цели изменений маршрутов и назвать до 3 самых важных факторов в работе общественного транспорта.
В Дептрансе отметили, что прохождение опроса займет порядка 5 минут и назвали его фактически самым быстрым способом дать городским властям обратную связь.
Президент Союза архитекторов России Николай Шумаков накануне заявил, что в Москве существует потребность в новых дорогах. По словам эксперта, новые трассы позволят быстрее передвигаться как автомобилям, так и общественному транспорту.
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