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Дептранс запустил опрос о маршрутной сети автобусов, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

"Мы запустили самый массовый опрос о маршрутной сети автобусов. Наша цель – собрать мнения самых разных групп жителей, чтобы понять, как сделать наземный транспорт удобным для максимального числа москвичей", – подчеркнули в ведомстве.

Форма с вопросами размещена на транспортном портале Москвы. Они направлены на выявление частоты пользования личным автомобилем, автобусами и метро. Кроме того, пользователей попросили оценить ключевые цели изменений маршрутов и назвать до 3 самых важных факторов в работе общественного транспорта.

В Дептрансе отметили, что прохождение опроса займет порядка 5 минут и назвали его фактически самым быстрым способом дать городским властям обратную связь.

Президент Союза архитекторов России Николай Шумаков накануне заявил, что в Москве существует потребность в новых дорогах. По словам эксперта, новые трассы позволят быстрее передвигаться как автомобилям, так и общественному транспорту.