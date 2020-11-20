Российские дороги планируют адаптировать для любителей автотуризма

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В Госдуме готовится к рассмотрению законопроект об автотуризме, который содержит стандарты и требования к инфраструктуре дорог, пользующихся популярностью у туристов. Об этом сообщает газета "Известия".

Автор инициативы, зампред думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов рассказал, что на сегодняшний день норма по размещению мотелей и кемпингов на популярных туристических трассах М10 и М4 составляет одну единицу на 150 километров. По его словам, этого недостаточно.

В материале говорится, что на трассах появится больше мотелей, кемпингов, кафе и других объектов, необходимых в дальних поездках.

Пилотный проект предлагают запустить в 13 регионах страны. Данную инициативу поддержали в Ассоциации туроператоров России.

По словам вице-президента АТОР Дмитрия Горина, в условиях пандемии коронавируса все больше людей предпочитают передвигаться на личном транспорте, поэтому популярность автотуризма дополнительно возросла.

Ранее сообщалось, что в России может появиться Большое Золотое кольцо, маршрут которого будет пролегать в транспортной доступности от Москвы. Эту инициативу уже рассматривают в федеральном агентстве по туризму. Отмечалось, что соответствующая дорога вокруг столицы сделает автомобильное путешествие по городам нового маршрута максимально комфортным. В состав Золотого кольца исторически входили восемь городов. Это Владимир, Иваново, Кострома, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Сергиев Посад, Суздаль и Ярославль. С 2018 года к ним присоединился и Углич.