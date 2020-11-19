Эксперт: транспортный каркас необходим для дальнейшего функционирования мегаполиса

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Сеть дорог в Москве нуждается в дальнейшем расширении, сообщил президент Союза архитекторов России Николай Шумаков.
"Любое строительство дорог, тем более такое стратегически важное, как создание хордовых магистралей, необходимо для дальнейшего функционирования мегаполиса", – подчеркнул Шумаков.
Он добавил, что новые трассы позволяют быстрее передвигаться как автомобилям, так и общественному транспорту. Кроме того, горожане меньше тратят времени на то, чтобы добраться до пункта назначения благодаря выделенным полосам и новым маршрутам, отметил Шумаков.
По его словам, формирование современных магистралей предусматривает создание комфортных пешеходных зон. Также Шумаков подчеркнул, что строительство скоростных трасс позволяет соединять различные районы Москвы, что стимулирует мегаполис к развитию.
Столичный Стройкомплекс активно работает над развитием транспортного каркаса города. За последние 10 лет более чем на одну тысячу километров выросла сеть городских дорог. Кроме того, программа по удвоению протяженности московского метро выполнена на 65%.
Ранее важность развития транспортного каркаса в столице подчеркнул доктор технических наук Валерий Теличенко. Он отметил, что общественный транспорт играет важную роль в развитии большого города. По словам Теличенко, власти Москвы активно работают в этом направлении.
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