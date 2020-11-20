Строящиеся в столице магистрали разгрузят центр города от транзитного транспорта – эксперт

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Инженер-проектировщик, заведующий кафедрой "Изыскание и проектирование дорог" Московского автомобильно-дорожного института, профессор Павел Поспелов заявил, что строительство новых магистралей позволит столице существенно снизить транспортную нагрузку на центр города.

По словам эксперта, в городе произошли фактически революционные изменения, которые изменили к лучшему существовавшую ранее транспортную систему, передает Агентство "Москва".

"В сфере дорожной инфраструктуры очень важно строительство хордовых магистралей, которые призваны разгрузить центр города и ТТК от транзитного транспорта", – подчеркнул Поспелов.

Говоря об общих итогах работы городских властей над транспортной системой Москвы, профессор высоко оценил систему выделенных полос для автобусов и запуск масштабной сети велопроката.

В пятницу, 20 ноября, столичный департамент транспорта запустил опрос о маршрутной сети автобусов. В ведомстве объяснили, что властям необходимо получить обратную связь от горожан, чтобы максимально улучшить существующую систему.

