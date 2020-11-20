Строящиеся в столице магистрали разгрузят центр города от транзитного транспорта – эксперт

19:26
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Инженер-проектировщик, заведующий кафедрой "Изыскание и проектирование дорог" Московского автомобильно-дорожного института, профессор Павел Поспелов заявил, что строительство новых магистралей позволит столице существенно снизить транспортную нагрузку на центр города.
По словам эксперта, в городе произошли фактически революционные изменения, которые изменили к лучшему существовавшую ранее транспортную систему, передает Агентство "Москва".
"В сфере дорожной инфраструктуры очень важно строительство хордовых магистралей, которые призваны разгрузить центр города и ТТК от транзитного транспорта", – подчеркнул Поспелов.
Говоря об общих итогах работы городских властей над транспортной системой Москвы, профессор высоко оценил систему выделенных полос для автобусов и запуск масштабной сети велопроката.
В пятницу, 20 ноября, столичный департамент транспорта запустил опрос о маршрутной сети автобусов. В ведомстве объяснили, что властям необходимо получить обратную связь от горожан, чтобы максимально улучшить существующую систему.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: