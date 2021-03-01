Собянин рассказал о первых итогах ограничения движения грузовиков по МКАД

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Движение транзитных грузовиков тяжелее 12 тонн по МКАД будет ограничено на постоянной основе, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

Ограничения ввели 20 февраля, но сперва они были временными. Транзитный трафик тогда перенаправили на ЦКАД и дороги А-107 и А-108. Выезжать на МКАД разрешили только грузовикам, предназначенным для обслуживания жителей и предприятий Москвы и области. Пропуска для бесплатного проезда следовало оформлять на портале mos.ru.

По словам Собянина, за первые два дня действия нового порядка движение в регионе стало комфортнее и безопаснее. При этом количество обращений за пропусками не увеличилось.

"На ЦКАД, А-107 и А-108 прибавилось порядка 5,5 тысячи грузовиков в сутки, что некритично. Новая трасса способна пропустить гораздо большее число грузовиков.

Проблем с доставкой продуктов и других грузов тоже не наблюдается, потому что ограничения не касаются большегрузов с пропусками, которые везут товары в Москву или Московскую область", – сказал мэр.

Он рассказал, что интенсивность движения большегрузов на МКАД уменьшилась на 18%. Более того, впервые за последние десятилетия два дня подряд не произошло ни одной аварии с участием грузовиков, а средняя скорость движения увеличилась на 11%.



Сергей Собянин Решение об ограничении движения по МКАД транзитных грузовиков весом свыше 12 тонн себя полностью оправдало. Поэтому мы приняли решение продлить его на год, но уже сейчас понимаем, что оно будет действовать на постоянной основе.

Градоначальник подчеркнул, что, несмотря на масштабную реконструкцию развязок, последние годы Московская кольцевая автодорога работала на пределе пропускной способности, а по аварийности она вышла на первое место в Москве. Только за 2020 год здесь произошло 748 ДТП с пострадавшими.

Чтобы разгрузить дорогу, было принято решение о строительстве Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). Сейчас этот проект практически завершен.

"Мы наконец-то получили скоростную транзитную магистраль, которая радикально улучшит условия движения во всем Московском регионе. Проезд по ЦКАД является частично платным, но при этом сохраняются бесплатные альтернативы – Малое (А-107) и Большое (А-108) бетонное кольцо", – подчеркнул Собянин.

Мэр напомнил, что из-за снегопада, обрушившегося на Москву 13 февраля, застрявшие большегрузы полностью парализовали движение по МКАД. Миллионы жителей региона не смогли вовремя попасть домой.

Некоторые водители грузовиков провели на МКАД до 28 часов. При этом ни на ЦКАД, ни на трассах А-107 и А-108 особых затруднений движения не наблюдалось.