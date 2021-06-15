Готовность оставшихся 25 км ЦКАД составляет 90% – "Автодор"

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Оставшиеся 25 километров Центральной кольцевой автомобильной дороги от Калужского шоссе до трассы М2 "Крым" готовы на 90%. Об этом рассказали в пресс-службе государственной компании "Автодор".
"В середине лета планируется запустить движение автомобилей по всей кольцевой дороге", – говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас на данном участке обеспечен сквозной проезд техники. Специалисты проводят укладку верхнего слоя асфальтобетона, устанавливают бортовой камень, монтируют барьерное ограждение и опоры освещения.
Ранее сообщалось, что новые правила для движения грузовиков массой свыше 3,5 тонны будут введены в Москве 1 июля, при этом будет установлен переходный период.
Движение по всей ЦКАД планируется запустить летом