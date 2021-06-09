Новые правила для грузовиков массой более 3,5 тонны введут в Москве 1 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Новые правила для движения грузовиков массой свыше 3,5 тонны будут введены в Москве 1 июля, при этом будет установлен переходный период. Об этом говорится в сообщении департамента транспорта в телеграм-канале.
Уточняется, что с 1 июля водителям нужно оформить только пропуск, зарегистрироваться в системе можно до конца декабря текущего года.
"Мы благодарны тем компаниям, которые пошли нам навстречу и вовремя подали заявки – это компании "Фудсити", "Садовод" и другие. При этом некоторые крупные организации попросили выделить больше времени для адаптации – по их просьбам мы перенесли ввод новых правил на 1 июля", – говорится в сообщении.
Пропуск можно оформить на mos.ru, услуга предоставляется бесплатно.
"Загружая такие документы за своей электронной подписью, вы также несете ответственность за мошеннические действия. Настоятельно рекомендуем не пользоваться посредниками", – подчеркнули в Дептрансе.
Прочитать пошаговую инструкцию по подключению к системе можно на странице РНИС.
В начале марта Сергей Собянин объявил о решении ограничить движение по МКАД транзитных грузовиков весом свыше 12 тонн на год. Позже в департаменте транспорта добавили, что с 5 апреля грузовики массой более 3,5 тонны двигаться транзитом смогут только по ЦКАД и бетонкам А-107 и А-108. Отмечалось, что для тех, у кого есть пропуск, ничего не изменится.
Ранее в Дептрансе сообщили, что перевод грузовиков на ЦКАД не коснется поставщиков товаров в Москву. Решение касается только большегрузов, следующих транзитом.
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