Перевод грузовиков на ЦКАД не коснется поставщиков товаров в Москву – Дептранс

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ограничения на передвижение грузовиков массой от 3,5 тонны в пределах МКАД, фиксированные маршруты и разделение пропусков для доставки грузов на дневные и ночные не отразятся на стоимости товаров и услуг в Москве, сообщили в пресс-службе Дептранса в разговоре с ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что поставщики и перевозчики продуктов обеспокоены грядущим ужесточением правил проезда в Москве и обратились за поддержкой к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

"Хотим еще раз отметить, что перевод грузовиков на ЦКАД и другие магистрали – это крайне важное решение, которое сделает жизнь жителей Москвы и Московской области удобнее и безопаснее. И оно затронет только транзитные машины – для грузовиков, которые возят товары в Москву, ничего не изменится", – сказали в пресс-службе.

Дептранс провел три семинара для грузоперевозчиков, на которых были разобраны правила подачи заявок на пропуска, рассказали в пресс-службе. В планах провести отдельные занятия и по подаче заявок в региональную навигационно-информационную систему (РНИС). Услугу уже можно бесплатно оформить через госуслуги.

"Решение о переводе грузовиков свыше 3,5 тонны на ЦКАД и другие магистрали в области тщательно прорабатывалось. Срок введения ограничений уже был перенесен с 5 апреля на 5 мая, чтобы грузоперевозки могли адаптироваться к изменениям и заранее получить пропуска", – говорится в сообщении департамента.

Ранее Москва и область приняли совместное решение о переключении транзитного движения грузовиков свыше 12 тонн с дорог Московской области и МКАД на Центральную кольцевую автодорогу.

Сергей Собянин сообщал, что, несмотря на масштабную реконструкцию развязок, последние годы Московская кольцевая автодорога работала на пределе пропускной способности, а по аварийности она вышла на первое место в Москве. Только за 2020 год там произошло 748 ДТП с пострадавшими.