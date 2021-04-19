Перевод грузовиков на ЦКАД не коснется поставщиков товаров в Москву – Дептранс

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Ограничения на передвижение грузовиков массой от 3,5 тонны в пределах МКАД, фиксированные маршруты и разделение пропусков для доставки грузов на дневные и ночные не отразятся на стоимости товаров и услуг в Москве, сообщили в пресс-службе Дептранса в разговоре с ТАСС.
Ранее СМИ сообщали, что поставщики и перевозчики продуктов обеспокоены грядущим ужесточением правил проезда в Москве и обратились за поддержкой к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.
"Хотим еще раз отметить, что перевод грузовиков на ЦКАД и другие магистрали – это крайне важное решение, которое сделает жизнь жителей Москвы и Московской области удобнее и безопаснее. И оно затронет только транзитные машины – для грузовиков, которые возят товары в Москву, ничего не изменится", – сказали в пресс-службе.
Дептранс провел три семинара для грузоперевозчиков, на которых были разобраны правила подачи заявок на пропуска, рассказали в пресс-службе. В планах провести отдельные занятия и по подаче заявок в региональную навигационно-информационную систему (РНИС). Услугу уже можно бесплатно оформить через госуслуги.
"Решение о переводе грузовиков свыше 3,5 тонны на ЦКАД и другие магистрали в области тщательно прорабатывалось. Срок введения ограничений уже был перенесен с 5 апреля на 5 мая, чтобы грузоперевозки могли адаптироваться к изменениям и заранее получить пропуска", – говорится в сообщении департамента.
Ранее Москва и область приняли совместное решение о переключении транзитного движения грузовиков свыше 12 тонн с дорог Московской области и МКАД на Центральную кольцевую автодорогу.
Сергей Собянин сообщал, что, несмотря на масштабную реконструкцию развязок, последние годы Московская кольцевая автодорога работала на пределе пропускной способности, а по аварийности она вышла на первое место в Москве. Только за 2020 год там произошло 748 ДТП с пострадавшими.
Ограничение на транзит грузовиков по МКАД вступит в силу с 5 мая
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: