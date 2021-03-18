Новые правила въезда грузовиков массой более 3,5 т в Москву заработают на месяц позже

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Транзитные грузовики массой более 3,5 тонны переведут с МКАД на Центральную кольцевую автомобильную дорогу (ЦКАД) и трассы А107 и А108 на месяц позже, чем планировалось изначально. Об этом сообщается в публикации Дептранса в Telegram-канале.

"Транзитные машины весом более 12 тонн уже перешли на ЦКАД и "бетонки" А107 и А108. На МКАД выезжают только грузовики, предназначенные для обслуживания жителей и предприятий Москвы и Московской области", – говорится в сообщении.

Как подчеркнули в департаменте транспорта, сейчас продолжается подготовка к переводу на ЦКАД и "бетонку" большегрузов, чей вес превышает 3,5 тонны.

"Мы дадим месяц, чтобы те, кто обеспечивает ежедневную жизнедеятельность Москвы и Московской области, были полностью готовы", – предупредили в организации, отметив, что новые правила начнут действовать 5 мая.

Ранее Москва и область приняли совместное решение о переключении транзитного движения грузовиков свыше 12 тонн с дорог Московской области и МКАД на Центральную кольцевую автодорогу.

Сергей Собянин сообщал, что, несмотря на масштабную реконструкцию развязок, последние годы Московская кольцевая автодорога работала на пределе пропускной способности, а по аварийности она вышла на первое место в Москве. Только за 2020 год там произошло 748 ДТП с пострадавшими.

После ограничения движения транзитных грузовиков интенсивность движения большегрузов на МКАД уменьшилась на 18%. Более того, впервые за последние десятилетия два дня подряд не произошло ни одной аварии с участием грузовиков, а средняя скорость движения увеличилась на 11%.