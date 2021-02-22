Ограничения на въезд транзитных грузовиков свыше 12 тонн на МКАД продлили на год

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Власти Москвы продлили на год запрет на транзитный проезд для грузовиков свыше 12 тонн на МКАД и внутренние трассы столицы, он будет действовать до 23 февраля 2022 года. Соответствующий приказ заммэра Максима Ликсутова опубликован на сайте мэра и правительства Москвы.

"Ограничить въезд и движение в пределах территории Москвы, ограниченной Московской кольцевой автомобильной дорогой (далее – МКАД), и на МКАД, включая ее внутреннюю и внешнюю стороны, грузовых автотранспортных средств разрешенной максимальной массой более 12 тонн в период с 22:00 23 февраля 2021 года до 6:00 23 февраля 2022 года", – говорится в документе.

В тексте уточняется, что данные ограничения не будут распространяться на грузовики, имеющие пропуск на въезд в Москву и передвижение по ней.

Ранее Москва и Московская область приняли совместное решение о переключении транзитного движения грузовиков свыше 12 тонн с дорог Московской области и МКАД на Центральную кольцевую автодорогу. Первоначально ограничения были введены до 09:00 22 февраля.