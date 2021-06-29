Хуснуллин назвал сложности при строительстве трассы М-12 Москва – Казань

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На строительстве трассы М-12 Москва – Казань, которая должна быть продлена до Екатеринбурга, отражается рост стоимости стройматериалов и недостаток рабочей силы. Об этом вице-премьер РФ Марат Хуснуллин написал в своем Instagram-аккаунте.

"Еще одним проектом развития скоростных автотрасс России является автодорога М-12. Работа запущена, но есть и сложности. Повышаются цены на стройматериалы, есть нехватка рабочей силы, но уверен, что мы сможем в установленный срок выполнить поставленные задачи по открытию движения", – говорится в опубликованной записи.

Ранее стало известно, что стоимость строительства трассы Казань – Екатеринбург составит около 260 миллиардов рублей. На реализацию проекта из Фонда национального благосостояния будет направлено около 130 миллиардов рублей.

