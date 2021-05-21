Стала известна стоимость проезда для легковых автомобилей по трассе М12 Москва – Казань

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Проезд по федеральной трассе М12 Москва – Казань для легковых автомобилей будет соответствовать ставкам на других платных дорогах, заявил глава правления государственной компании "Автодор" Вячеслав Петушенко.

"Тарифы будут практически такие же, как на всех платных дорогах", – цитирует его "Агентство "Москва"..

Таким образом, стоимость проезда составит от 2,5 до 4 рублей за один километр.

Платная автодорога начинается на месте стыковки с Северо-Восточной хордой в районе реки Пехорки со строительства нового выхода на МКАД с федеральной трассы М7 "Волга". Рабочее название объекта "Нулевой этап М12 головной участок". Его протяженность составляет 66 километров.

Сейчас проводится работа по подготовке территории под строительство. Планируется, что автодорога будет шестиполосной.

Скоростную трассу Москва – Казань должны ввести в строй в первом квартале 2024 года. Как заявлял Михаил Мишустин, на строительство направят 40 миллиардов рублей. Кроме того, Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию сообщил, что дорогу продлят до Екатеринбурга.