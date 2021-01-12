Путин обсудит с кабмином вопросы строительства дорог

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин 13 января обсудит с членами правительства вопросы дорожного строительства, говорится на сайте Кремля.

"Основной темой встречи станет обсуждение результатов дорожного строительства в 2020 году и планы на 2021–2023 годы", – говорится в сообщении.

Уточняется, что с докладами выступят вице-премьер Марат Хуснуллин и председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Транспорт", глава Бурятии Алексей Цыденов.

Кроме того, на совещании планируют рассмотреть и ряд других вопросов.

Ранее сообщалось, что проезд по отдельным участкам первого этапа платной трассы М12 Москва – Казань планируется открыть в сентябре 2023 года. Речь идет об отрезке, который проходит по Московской и Владимирской областям.

Как рассказал Марат Хуснуллин, активная стадия строительства платной трассы М12 Москва – Казань запланирована на 2021 год.

